Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz:

– “Bu memleketin okumuş yazmış memurlarının referandumda ‘evet’ demesinin sebebi birileri diyor diye değildir. Birilerinin ne dediğine bakıp hareket eden bir teşkilat değiliz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye başarı getirecektir”

ESKİŞEHİR (AA) – Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, bu memleketin okumuş yazmış memurlarının referandumda “evet” demesinin sebebinin birilerinin bu yönde konuşması olmadığını belirterek, “Birilerinin ne dediğine bakıp hareket eden bir teşkilat değiliz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye başarı getirecektir.” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eskişehir İl Müdürlüğünde oluşturulan sendika temsilcilik biriminin açılışında üyeleriyle bir araya gelen Yanbaz, bu yıl memurlar adına yeni bir toplu sözleşmeye gidileceğini ifade ederek, “Bu sözleşme 2015 ile 2017 arasındaki sıkıntıları çözecek bir çalışmayı içinde barındıracak. Güzel şeylere birlikte karar vereceğiz. Elbette güzel şeyler çıkmazsa da imzayı atmamamız gerekebilir. İnşallah sıkıntılı bir süreç yaşamayız.” diye konuştu.

Yanbaz, SGK memurları için ek ödemelerin, mesailerin, tazminatların yeniden şekillendirilmesi hususunda ellerinden geleni yapacaklarını, bu konuların 2017 yılında yapacakları sözleşme çalışmaları içinde bulunacağını kaydetti. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü çalışanlarının son dönemde yoğun çalışma temposunda olduğunu anlatan Yanbaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçişleri Müsteşarı’mız ve Maliye Müsteşarı’mız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Bakanlar Kurulundan 50 saatlik bir fazla mesai kararı çıktı ama istenilen rakam 108 saatti. Bu kabul edilebilir değil. Başbakanlık genelgesinde mesai saatlerinin nasıl olacağı zaten tarif edilmiş. Biz hukuk ne diyorsa ona uymaya hazırız. Yazılı hukuk normlarının yaşam hukuk normlarında da geçerli olmasını bekliyoruz. Bu anlamda nüfus birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir haksızlığa uğradığını biliyoruz. Bununla ilgili de yetkililerden duruma çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

– “Büro Memur-Sen ‘evet’ diyecektir”

Yanbaz, nisan ayında gerçekleşecek referandum oylamasında fikirlerinin ortak ve net olduğunu belirterek, “Bu memleketin okumuş yazmış memurlarının referandumda ‘evet’ demesinin sebebi birileri diyor diye değildir. Birilerinin ne dediğine bakıp hareket eden bir teşkilat değiliz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye başarı getirecektir. Bizim dün ne dediğimiz, bugün ne dediğimiz ortada. Bu memlekette istikrarın önemi büyük. Gelecek olan cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize zarardan çok faydasının olacağının bilincindeyiz. Eğer ki bir sistem bu ülkeye zarar verecekse öncelikle bizler bu durumun karşısında dururuz. Bizler cebimizdeki paranın bir gecede nasıl yok olduğunu görmüş, doğalgazın bir gecede 10 kat nasıl artığını görmüş memurlarız. Türkiye’nin geleceği için ‘evet’ diyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.