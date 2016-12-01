"Bursada 3 yıldır yangın denetimi yapılmıyor"

Bursa Valiliği göre oluşturulan heyetle 2003 yılında ‘binaların yangından korunması yönetmeliği’ne göre denetimler yapıldığını bildiren Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, en son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 takvim süreçte gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksikliklerin hiçbir şekilde giderilmediğini iddia ederek, “Adana’da meydana çıkan yangın ihmaller zincirinin ve denetimsizliğin bir sonucu olduğu ortadadır. Bu, düpedüz insan hayatını hiçe sayan kuralsızlığın sonucudur. Ilk Kez eğitim ve ilişkili binalar olmak üzere kamusal yapılarda yangın önlemlerini almak ve aralıksız kılmak için daha kaç yangının olması ve kaç canımızın kaybedilmesi gerekecektir? Bu noktada açıkça belirtmek isteriz fakat, Türkiye’deki binalarda yangına karşısında alınacak tedbirler yönetmelikle düzenlenmiştir. Ama bu denetimlerin neredeyse hiç yapılmadığı görülmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, laf konusu sistemlerin zorunlu olan devirli denetleme ve testlerinin takibinin, egemen kuruluşlar kadar yapılarak yıllık denetimleri tabi tutulması gerekir” diye konuştu.

Bursa’da 2003 yılında Bursa Valiliği İl Yangın Denetleme Heyeti oluşturulmasında katkıları bulunduğunu açıklayan Mart, “En son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 yıllık süreçte yapılan yangın denetimlerinde hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, dershaneler, huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi yerler denetlendi. Lakin Bursa’da öğrenci yurtlarında yapılan denetimlerde, tıpatıp Adana’daki yurt yangınında olduğu gibi, yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitli olduğu, yangın seziş sistemlerinin çoğunda olmadığı, olanların da çalışır halde olmadığı, zeminlerin basit yanıcı ve yoğun zehirli gaz çıkışına sebep olan malzemelerle kaplı olduğu, yangın merdiveninin basit yanıcı malzemelerin deposu gibi kullanıldığı, elektrik tesisatlarının yerinde olmadığı gözlendi ve rapor edildi. Fakat hazırlanan raporlar sonucu herhangi bir operasyon yapılıp yapılmadığı, bu eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmaların yapıldığı tarafımızca bilinmemektedir. Bakanlığın talebiyle vakit verilmek üzere üçüncü kere denetlenen özel hastanelere ne gibi yaptırımlar uygulanacağı da tarafımızdan bilinmemektedir” dedi.

Abdullah Çibir