Bursada karşılıksız aşk dehşeti

Alınan bilgiye göre, Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde gece 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 30 yaşındaki çiftçi Aykut E., üniversite mezunu olan ve ahali eğitim kursuna devam eden 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ’ın evinin önüne geldi. Buradaki tartışma sonrası Aykut E. Tuğçe Uludağ’ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Aykut E. sonra kendisini de göğsünden vurup otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı

Olay yerinden yaralı olarak kaçan zanlı Aykut E. ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası 3 kilometre ileride zeytinlik alanda otomobilinin içinde yaralı olarak bulundu. Durum yerine çağrılan 112 ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülen zanlı burada çare altına alındı.

Gemlik polisi canice olayı ile alakalı olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken, Uludağ’ın kendisini rahatsız eden zanlıyı savcılığa şikayet ettiği ve uzaklaşma kararı verildiği öne sürüldü.

Genç kızın yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken, cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin arkasından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Hurşit Topal