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Bursada kedi kurtarma operasyonu

Nilüfer’in Dumlupınar Mahallesi’nde bir binanın çatısında uzun süre mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 15:27
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Nilüfer’in Dumlupınar Mahallesi’nde bir binanın çatısında uzun süre mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı. Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden bir kedinin üç gündür çatıda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri harekete geçti. Hayvan ambulansının da hazır bekletildiği operasyonda, ekipler, uzun süre çatıdaki kediye kurtarmaya uğraştı. Kediye yaralamak istemeyen ekipler, kapan yardımıyla hayvanı kurtardı.

NAK Başkanı Fatih Işık, “3 gündür burada olduğunu öğrendik. Kedinin hayatını tehlikeye atmamak için dikkatli davrandık. sonra veteriner ekipleri geldi. Tuzak yardımıyla zarar vermeden kurtardık” dedi.

Baytar Mehmet Aslan da, “Kapan kafes sistemiyle kediyi kurtardık. Merkezimize götürüp tedavisini yapacağız. Ayrıntılarıyla sağlığına kavuşunca sahiplendirme yoluna gideceğiz” diye kaydetti.

Ekipler kediyi sonradan hayvan ambulansı ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürerek tedavi altına aldı. 

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