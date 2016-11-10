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Bursada lise öğrencileri Atatürkün sevdiği şarkıları seslendirdi

Atatürk’ün 78.

10 Kasım 2016 Perşembe, 13:11
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Atatürk’ün 78. ölüm sene dönümü münasebetiyle Bursa’da çeşitli faaliyetler düzenlendi. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Bursa Valisi İzzettin Minik, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın arkasından, Atatürk’ün prensip ve inkilapları anlatıldı. Programda, Zeki Müren Hoş Sanatlar Lisesi öğrencileri, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Program takriben 1 saat sürdü.

Yakup Vardar

BURSA 

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