Bursa’da vatandaşlar lodosla dans etti

Bursa ile özdeşleşen lodos sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor. Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle yaşlılar düşmemek için kendine tutunacak yer ararken, çocukların ise yürümekte zorlandığı görüldü. Lodosta sokakta yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Lodos her ne kadar bize zor anlar yaşatsa da kirli olan Bursa’nın havasını temizlediği için mutluyuz” dedi.

Burak Türker

