Bursa'da “yaban mersini” deneme üretimi

– İznik’teki deneme üretimlerinden olumlu sonuç alan Büyükşehir Belediyesi, yaygın üretim için 60 çiftçiye toplam 20 bin yaban mersini fidesi hibe etti

BURSA (AA) – Bursa’nın İznik ilçesinde, yaban mersini deneme üretimlerinden olumlu sonuçlar alan Büyükşehir Belediyesi, yaygın üretim için 60 çiftçiye toplam 20 bin fide hibe etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilinen en stratejik bitkiler içerisinde yer alan ve insan vücudunu dinç tutmasıyla tanınan yaban mersini, bundan sonra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursalı üreticiler tarafından da yetiştirilecek.

Bitkinin deneme üretimlerini İznik’te gerçekleştiren ve başarılı sonuçlar elde eden belediye yetkilileri, ürünün 4 ilçede etkin üretimi için harekete geçti.

Bu kapsamda satın alınan 20 bin yaban mersini fidesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı törenle çiftçilere teslim edildi.

Altepe, törende yaptığı konuşmada, katma değeri yüksek olan yaban mersiniyle Bursalı üreticilerin daha çok kazanacağını belirtti.

Bitkinin antioksidan ve antikanserojen maddeler içerdiğini ve vücuda dinçlik kazandırdığını ifade eden Altepe, şunları kaydetti:

“Bu bitki daha çok Karadeniz Bölgesi’nde yetişiyordu. Oradan istedik ve deneme üretimlerinin ardından seri üretim için düğmeye bastık. Yaban mersini, kilogram fiyatı 15-20 liradan alıcı bulan katma değeri yüksek bir ürün. Bizim de hedefimiz; çiftçimize para kazandıracak ürünlerdi. Bunun için Bursa çapında araştırmalar yaptık. Arkadaşlarımız yaban mersini üretimi için 240 kişiyle irtibat kurdu. Bunlardan 143’ü uygun görüldü ve düğmeye basıldı. Tarım A.Ş. şirketimiz aracılığıyla başta Osmangazi ilçemiz olmak üzere, dağ ilçeleri Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles’te yaygın üretim için faaliyetler başlatıldı. Bu konuda eğitimler verildi. Bugün de 60 çiftçimize fideleri teslim ediyoruz. Toplam 20 bin fidan vermiş oluyoruz. Dikimi, hasadı ve depolanmasından pazarlamaya kadar inşallah çiftçimize her türlü desteği vereceğiz.”

Altepe, belediye olarak yaban mersini üreticilerine alım garantisi verdiklerini vurgulayarak, “Ürün zaten satılıyor. Bizler bu konuda çiftçimizin arkasındayız. Her türlü desteği vereceğiz. İnşallah bu ürünün her geçen gün müşterisi de artacak. Daha çok üretip daha çok kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Törende, yaban mersini üretimi için seçilen 143 çiftçiden 60’ına 20 bin yaban mersini fidanı teslim edildi.