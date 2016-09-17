Bursaspor bu sezon evinde ilk galibiyetini aldı

BURSA (AA9 – 2. dakikada Ertuğrul Ersoy’un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle, çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Bursaspor atağında, Batalla’nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Del Valle’nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada konuk takım üstünlük golünü buldu. Deniz Türüç’ün pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Nakoulma’nın sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

36. dakikada Bursaspor atağında, Josua John’un ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Zülfikar Yıldırım’da kaldı.

45+2. dakikada Bursaspor Batalla ile skoru eşitledi. Sol kanattan hareketlenen Josua John, topu kale alanına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

53. dakikada Bursaspor atağında, sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Faty’in kafa vuruşunda top kaleci Zülfikar Yıldırım’da kaldı.

59. dakikada Bursaspor, rakip kaleye tehlikeli geldi. Sağ kanattan hareketlenen Josua John, topu ceza yayına doğru hareketlenen Şamil Çinaz’ın önüne attı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.

67. dakikada Kayserispor net bir pozisyondan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Anıl Karaer, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Arkaya iyi sarkan Welliton, müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca pozisyon üstten autla sonuçlandı.

68. dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ceza sahasına girmek isteyen Welliton, İsmail Konuk’un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, faul kararı verirken İsmail Konuk’u da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

83. dakikada Bursaspor öne geçti. Levent Gülen’in hatalı pasından faydalanarak topu kapan Batalla, meşin yuvarlağı ortadan ceza sahasına yönelen Jorquera’nın önüne doğru attı. Kaleci Zülfikar Yıldırım ile karşıya kalan Jorquera, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

90+5. dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan hareketlenen Del Valle, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan Yıldırım, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Maç Bursaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor bu sezon ilk saha içi galibiyetini aldı



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor’u 3-1 yenerken, sezonun ilk iç saha galibiyetini alan yeşil-beyazlı futbolcular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon ilk iç saha maçında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, evlerinde oynadıkları ikinci maçtan galip ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı futbolcular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Taraftarlar, Aziz Eraltay’ı saha ortasına davet ederek “üçlü” çektirmesini istedi. Aziz de seyircilerin bu isteğini karşılıksız bırakmadı.

Muhabir: Vedat Yücebaş