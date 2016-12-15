Bursayı ayağa kaldıran genci İHA buldu…

Ovakça’daki Tarık Şara Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Osman, ayağındaki sancı nedeniyle Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Doktorun tetkik ettiği ve röntgene havale ettiği Osman, film çekildiği anda cümbür cemaat birdenbire telaşlandı. Pantolon kemerindeki oyuncak bomba ve tabancalı toka röntgende hemşire tarafından fark edilen Osman için hastaneye polis ekipleri çağrıldı.

Hastane boşaltılırken, polislerin dikkatiyle durum aydınlatıldı. Kendi doktorunun bile şaşırdığını anlatan Muhammet Osman, “Kimse röntgene girerken üzerimdeki metalleri çıkarmam konusunda uyarmadı. Filmin çıkmasını bekliyorduk. Hemşire bir bakmış, “Canlı bomba var, bomba düzeneği var” demiş. Bunun üzerine bütün güvenlik ayağa kalktı. Hastaneyi boşaltmaya başladılar. Kendi doktorum bile “ne oluyor” dedi. Ben denetleme ettim. İyi ki burada patlatmadın” dedi. Ondan sonra aldılar beni götürdüler. Arama yaptılar. Polisler bir şey bulamadılar. Kemeri görür görmez polisler de şok oldu” dedi.

Kemerin tokasında bomba ve tabanca figürü olduğunu kaydeden Osman, “Beni aniden canlı bomba duyuru ettiler. Mağdurum. Özür bekliyorum. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmedi” şeklinde konuştu.

Burak Türker – Uğur Uslubaş