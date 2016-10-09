Burun Deliği Estetiği

Burun deliği estetiğinde en sık karşılaşılan şekil bozuklukları çok geniş, çok dar, çok uzun ya da asimetrik görünümlü olmasıdır.

Burun delikleri burnun ve yüzün genel görünümünü etkileyen çok önemli bir unsurdur. Kişiyi burundaki diğer şekil bozukluklarından çok daha fazla mutsuz eder. Bu nedenle burun estetiği tasarımının en önemli aşaması burun delikleridir. Çünkü burun estetiğinin başarısını belirleyen en önemli gösterge simetrik burun delikleridir. Kişinin estetik operasyon geçirdiğinin anlaşılmaması için de burun deliğinin estetik sonrası görünümü çok önemlidir.

Burun deliğiyle ilgili şekil bozuklukları nelerdir?

Burun deliği estetiğinde en sık karşılaşılan şekil bozuklukları çok geniş, çok dar, çok uzun ya da asimetrik görünümlü olmasıdır. Doğal burun delikleri oval ve simetrik bir görünüme sahip olmalıdır. Burun deliklerinin nefes alma işlevini yerine getirecek büyüklükte olması gerekir. Burnun aşırı dar olması durumunda burun kanatlarını genişletmek için vücudun başka bir bölgesinden kıkırdak doku nakil edilmesi gerekebilir. Burun deliği burnun ve yüzün genel görünümü üzerinde çok etkilidir. Bazı durumlarda sadece burun deliklerinin düzeltilmesi bile burundaki şekil bozukluğunu gidermek için yeterli olabilir.

İdeal burun deliği şekli nasıl olmalıdır?

İdeal burun deliği şeklinde altın oran hesaplaması uygulanır. Bu hesaba göre iki burun deliğinin arasındaki mesafe ile gözün iç kenarları arasındaki mesafenin orantılı olması gerekir. Burun deliklerinin oval bir şekilde simetrik bir görünüme sahip olmalıdır.

Burun deliği şekillendirmede 3D simülasyon cihazı desteği

Burun deliği şekillendirilirken tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi 3D simülasyon cihazının özel yazılım programlarından destek alınır. Bunun için hastanın muayene sırasında 8 farklı açıdan fotoğrafları alınır. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üzerinden kişinin üç boyutlu görüntüsü hazırlanır. Bu görüntünün üzerinden burnun ve burun deliklerinin tasarımı yapılır. Hazırlanan tasarım burnun önceki ve sonraki hali olmak üzere hastaya gösterilir. Eğer hastanın farklı istekleri olursa bunlar da göz önüne alınarak burnun ve burun deliklerinin son haline karar verilir.

Bu aşamadan sonra ameliyatın planlaması yapılır. Ameliyatın hangi teknik ile yapılması gerektiği, anestezi seçimi ve yapılması gereken diğer kontrolleri tamamlanır.

Burun deliği estetiği sonrası iyileşme süreci hastanın cilt yapısı, genel sağlığı, kullanılan tekniğe bağlı olarak kişiye göre farklılık gösterir. Günümüzde kullanılan modern teknikler sayesinde iyileşme süreçleri oldukça kısalmış durumdadır. Hasta genellikle birkaç gün içinde iyileşerek iş ve gündelik yaşamına hemen devam edebilmektedir.