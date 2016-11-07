Büyük açılış yarın

Onbinlerce Başkentli’nin katılacağı başlangıç töreni, yarın saat 14.00’da Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nın Basınevleri tarafında yapılan köprülü kavşakta düzenlenecek. Ilk Önce Keçiören’in trafiğini yüzde 40 oranında rahatlatması beklenen Yavuz Sultan Selim Bulvarı almak üzere, açılışı yapılacak 88 hizmetten bazıları şöyle:

“Bin 100 kilometre cadde ve bulvar yol açımı, Kazım Karabekir Caddesi yol genişletme çalışması, ANKAPARK Antre Köprüsü, ANKAPARK yayalara ait geçiş köprüleri, Hurdacılar 1. U Köprüsü, TKİ Önü Yayalara Ait Üstteki Geçit Köprüsü, Havaalanı Yolu Yaya Üstteki Geçidi, 4.4 milyon ton asfalt serimi, çevre ilçelere 5 adet asfalt plenti yapımı, daha alçak geçit ve köprülere süsleyici seramik kaplama, Ankara Kalesi Terası ve Kale Konağı yapımı, Batıkent Ulusal İrade Parkı, Siteler esnafına Mobilya AVM, 1.7 milyon metrekare kaldırım döşemesi.”

Yavuz Sultan Selim Bulvarı

Ankara’nın en kalabalık ikinci ilçesi olan Keçiören’in tek giriş ve çıkış yolu olan, Fatih Köprüsü’ne ‘kardeş’ Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçiören’den alternatif bir çıkış sağlanmış olacak. Selçuklu, Gülhane ve Basın Caddeleri kesişiminden başlayıp Samsun Yolu’na kadar yapılan Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 1,2 kilometre uzunluğunda 2’şer şeritli ve çift yönlü yapıldı. Yapımı iki etapta gerçekleştirilen bulvarın birinci etabı olan Basınevleri tarafında 3 katlı kavşak çalışmaları dahilinde; 2 köprü, 1 alt geçit ve 1 hemzemin kavşak inşa edildi. Bulvar’ın ikinci etabı olan Samsun Yolu kesişiminde ise 1 köprü ve 2 daha aşağı geçit yapıldı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 500 personel, 15 iş makinesi ve 50 kamyonun gece, gündüz çalışmasıyla kısa bir sürede tamamlandı.