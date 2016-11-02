Büyük çile bitti! Askerlikte yeni dönem…

Ulusal Savunma Bakanlığı, askerlik çağına giren yükümlülerin askeralma faaliyetlerinin teknolojik imkanları da uygulamak suretiyle süratli, basit ve etkili bir şekilde yapılması nedeniyle e-Devlet ve elektronik ortamda gerçekleştirilmek üzere başlatılan çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Bakanlık göre yapılan açıklamada, bu kapsamda son birkaç sene içerisinde başlatılan çalışmalarla askerlerin sevk işlemleri, dövizli askerlik faaliyetleri, yurt dışı emekçi ve yurt içi öğrenci askıya alma işlemleri, askerlik şart belgelerinin verilmesi, sorumlu randevu faaliyetleri ile muhtaç asker aile yardımı işlemlerinin e-Devlet ve elektronik ortamda yürütülmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu hizmetlere ilave olarak Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB), Sağlık Durumu Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bilgi Sistemliri Genel Müddürlüğü) ve Ulaştırma Bakanlığı (TÜRKSAT Genel Müdürlüğü) arasında geliştirilen işbirliği neticesinde ‘e-Kontrol ve Aile Hekimi İşlemleri’ projesinin başlatıldığı bildirildi. Bu proje ile vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için teftiş işlemlerinde talep edilen data formlarının (Sağlık Durumu Hakkında Veri Formu ve Sınıflandırmaya Başlıca Ek Data Formu) e-Devlet kapısı üzerinden doldurulması ve belirtilmiş olduğu aile hekimine gitgide artarak yoklama işlemlerinin yapılabilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca vatandaşların sağlık muayenelerini askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatarak, ast oldukları aile hekimlerine gitmek suretiyle yaptırabileceği belirtilerek, daha önce askerlik şubelerine iki kez artan bir şekilde yapılan işlemlerin yalnızca alınan raporun teslimi için bir kere gidilerek tamamlanabileceği ifade edildi.

Sıhhat Bakanlığı ile yapılan koordine neticesinde projenin pilot uygulamasına Manisa ilinde 2 Kasım 2016’dan itibaren başlandığı ve söz konusu projenin yürütülmesi amacıyla Manisa il ve ilçelerinden 222 hekime bilgilendirme eğitimi verildiği kaydedildi. Aynı tarihten itibaren Manisa il ve ilçelerinde afişlerin asılması, yükümlülere bilgilendirme mektupları ve belirli telefonlarına SMS gönderilmesi işlemlerine de başlandığı belirtilerek, yaklaşık üç ay sürmesi öngörülen pilot uygulama sürecinde saptama edilecek teknik ve dilekçe hatalarının giderilmesini müteakip Şubat 2017’den itibaren ‘e-Kontrol ve Aile Hekimi İşlemleri’ projesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.