“Büyük Kafkas Sürgünü” sergisi açıldı

ANKARA (AA) – Şimali Kafkas Derneğince, “Büyük Kafkas Sürgünü’nün 153’üncü yılı” temalı sergi açıldı.

Kızılay metro istasyonundaki Metro Sanat Galerisi’nde açılan sergide, Çerkez sürgün ve soykırımına ait fotoğraflar, görseller yer aldı.

Şimali Kafkas Derneği Başkanı Rahmi Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1864’te yaşanan Çerkez sürgününde, Kafkas halklarının, Rus mezalimine karşı verdikleri mücadeleyi sergiye taşıdıklarını, böylece yaşanan acıları unutturmamayı, ve hafızaları diri tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Demiral, insanlık tarihi incelendiği zaman pek çok zulüm örneğine rastlanabileceğini belirterek, “Sergiyi açma amacımız, yaklaşık iki asırdır bu ülkeyi vatan edinen, dini, ülküsü, ülkesiyle ve milletiyle kaynaşmış ve kardeş olmuş insanlarca, atalarının geçmişte uğradıkları katliamın bilinmesini sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Atalarının Çanakkale ve Sakarya Meydan Savaşı’nda vatan için can verdiğini vurgulayan Demiral, şunları söyledi:

“Sergiyi açarak, atalarımızın yaşadıkları soykırımı ve sürgünü kardeşlerimize anlatmak, bilmeyenlerin de malumat sahibi olmasını sağlamak istiyoruz. Kardeşlerimizin geçmişte yaşadıklarını bilmemiz gerekiyor çünkü insanlar başlarından geçenlerden habersiz olursa gafil olurlar. Geçmişimizi unutmadan, bu cennet vatanımızın kıymetini bilelim. Yaşanmış mezalimden ders alıp günümüzde de tekrarını yaşamamak için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu diri tutalım. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ülküsünü muhafaza etmek için önümüze bakalım.”

Sergi, 23 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.