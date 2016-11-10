Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KONYA (AA) – Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde, Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Beyşehir’deki Anıt Meydanı’nda düzenlenen törende Beyşehir Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunumunu yapıldı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak gönderdeki bayrak yarıya indirildi.

Törene, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel ile ilçe protokolü, askeri erkan, siyasi parti ve sivil tolum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gün dolayısıyla ayrıca Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi.

– Seydişehir

İlçe Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu ile başlayan törende, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti.

Gün dolayısıyla ayrıca Belediye Salonunda Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program sunuldu.

Anma etkinliklerine, Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutanı Burak Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

– Bozkır

Bozkır ilçesinde düzenlenen anma töreni, Anıt Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak bayrak yarıya indirildi.

Anıt Meydanı’ndaki törenden sonra Bozkır Belediyesi Yeni Belediye Düğün Salonunda, Merkez İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından anma programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiirler okundu.

Törene, Bozkır Kaymakamı Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Can, Belediye Başkanı İbrahim Gün, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.