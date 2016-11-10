Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde, Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak gönderdeki bayrak yarıya indirildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde devam eden törende Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Esra Yılmaz, günün önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler Atatürk konulu şiirler okudu.

Programa, Kaymakam Mustafa Karaca, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Ali Öz, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve vatandaşlar katıldı.