Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

SAMSUN (AA) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 78. yılında Samsun, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop ve Çankırı’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Samsun’daki tören, Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başladı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören sonunda, Vali İbrahim Şahin Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.

Anma etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla sona erdi.

Programa, Şahin’in yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

– Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşuna, vatandaşların yanı sıra sürücüler korna çalarak eşlik etti.

Törene, Vali Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, kentte çeşitli panel ve gösteriler gerçekleştirilecek.

– Amasya

Amasya’da Yavuz Selim Meydanı’ndaki törende, Vali İbrahim Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı. Saygı duruşunda bulunan protokol ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

Tören, Saraydüzü Kışlası’nda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunmasıyla son buldu.

– Tokat

Tokat’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene, Vali Cevdet Can, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile daire müdürleri, polis, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.

İstiklal Marşı okunması sonrasında bayraklar yarıya çekildi.

– Çorum

Çorum’un Yunus Emre Parkı’ndaki törende, Vali Vekili Adem Saçan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Atatürk’ü anma programıyla sona erdi.

– Sinop

Sinop’ta Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden törende, Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar ile Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Atatürk’ün yaşamını anlatan gösterimin yapıldığı törende, şiirler de okundu.

Törenlere, Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Serten, Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

– Çankırı

Çankırı’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt alanındaki törenin ardından 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi’nde “Atatürk Fotoğrafları” sergisinin açılışı yapıldı.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi’nde hazırlanan anma programı, saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından Atatürk Oratoryosu ile program sona erdi.

Törene, Vali Mesut Köse, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, Belediye Başkanı İrfan Dinç ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.