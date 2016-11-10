Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KIRIKKALE (AA) – Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78’nci yılı dolayısıyla Sulakyurt, Yahşihan, Keskin, Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde tören düzenlendi.

Sulakyurt Çarşı Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09:05’te kentte sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu, diğer etkinlikler gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı İsmail Bildik ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

– Yahşihan

Yahşihan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ferhat Özen, Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Yarbay Ahmet Demir ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te kentte sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, daha sonra Mesleki Eğitim Merkezinde devam etti.

– Keskin

Keskin Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te kentte sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam İlker Özerk Özcan, Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldığı tören, Halk Eğitim Müdürlüğünde devam etti.

– Karakeçili

Atatürk ve Türk Büyükleri Anıtı’nda düzenlenen törende Kaymakam Emrah Uzun ve Belediye Başkan Vekili Veli Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te kentte sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

– Bahşılı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Kaymakam Harun Ersin Polat ve Belediye Başkanı İbrahim Uyar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te kentte sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, daha sonra Atatürk İlkokulu’nda devam etti.