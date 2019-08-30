Büyük Zafer'in 100. yılına 100 oyun
ANKARA (AA) – Kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan platform üyeleri, Büyük Zafer'in 100. yılını, Zafer Oyunları Projesi kapsamında 100 dijital oyun geliştirerek kutlamak için bir araya geldi.
"Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı" etkinliği kapsamında, Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanlığı, üniversiteler, dijital oyun sektörü ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Etkinlik kapsamında, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Dijital Türk Oyunları Platformu tarafından bir "arama konferansı" düzenlendi.
Büyük Zafer'in 100. yılının, geliştirilecek 100 dijital oyunla kutlamanmasının hedeflendiği Zafer Oyunları Projesi, gençlerin, milli mücadele yıllarında yaşananları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda, hangi değerler üzerine kurulduğunu anlatan oyunlar üretmesi üzerine şekilleniyor. Çok yönlü, çok dilli ve çok kültürlü planlanması gereken oyunların senaryolarının oluşturulması sırasında ilgili kuruluşlarca gençlere destek sağlanacak.
Bilişim Vadisi'nde, Dijital Türk Oyunları Platformu koordinasyonunda bir çalışma ofisi kurulması ve projenin bir merkezden yönetilmesi konuları da görüşülen toplantıda, ne tür oyunlar geliştirileceği, hangi kategorilerin öne çıkacağı, finans yöntemleri ele alındı.
Öte yandan 300 katılımcıyla 19 Ağustos’ta Kocaeli'de başlayan "Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı"na, Türkiye genelinden 4 bin 500 başvuru yapıldı, seçilen 300 katılımcıya ücretsiz eğitim verildi. Kamp süresince, 10 günde Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde 20’den fazla oyun geliştirildi.
Bilişim Vadisi yetkilileri oyun geliştirmek isteyen gençlere, çağrı yaparak kuluçka merkezlerine başvurmalarını istedi.
Kampla ilgili bilgilere www.oyunlagelecek.com isimli siteden ulaşılabilecek.
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