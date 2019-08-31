Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyonda konuşan Vali İbrahim Akın, vatanın işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yürütülen istiklal mücadelesiyle ülkenin bağımsızlığını kazandığını anımsattı.
Anadolu topraklarının alınmaya çalışılmasına karşı Türk milletinin emsali olmayan bir mücadeleyle başarıya ulaştığını vurgulayan Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri şükranla anarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Programa, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, şehit ve gazi aileleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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