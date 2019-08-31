Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

SİVAS (AA) – Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon ve fener alayı düzenlendi.

Valilik ek binasında düzenlenen resepsiyona Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve diğer davetliler katıldı.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan şarkının da seslendirildiği programda Vali Ayhan ve beraberindekiler pasta kesti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, ülke için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi. Türk milletinin 97 yıl önce imkansızlık ve yokluk içerisinde dahi esareti kabul etmediğini vurgulayan Ayhan, "İşte 97 yıl öncede aynı anlayışla, aynı kararlılıkla ve aynı azimle yokluk içerisinde olan bir millet, imanı, itikadı, birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin tekrar Türk yurdu olduğunu ispat etti." dedi.

– Fener alayı düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen fener alayı ise Tren Garı önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Askeri bando eşliğindeki fener alayının Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi yanından geçtiği sırada sanatçı Bülent Serttaş'ın sahne aldığı konserin devam etmesine Vali Salih Ayhan tepki gösterdi.

Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında 30 Ağustos ile müsamaha olmuş fener alayının gerçekleştirildiğini söyledi. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta askerler olmak üzere herkese teşekkür eden Ayhan, "Meşalenin, fener alayının temel gayesi bir aydınlıktır. Geleceğe meşale tutmaktır, aydınlık yarınlara yol göstermektir." dedi.

Programda yaşanan bir aksaklığın kendisini üzdüğünü dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Programın bitişiyle beraber başlaması gerekirken, bayrak dalgalanırken, insanlar meşale götürürken, askere saygı gösterirken programın (konser) başlamasını biraz yadırgadım. Od a ayrı garip bir durum, ucube bir durum oldu. Çok doğru olmadı çünkü herkesi heyecana ortak etmeye çalışıyoruz. Fener alayında tüm Sivas halkını bütünleştirmeye çalışıyoruz. Protokolüyle, devletiyle, askeriyle, vatandaşıyla bir bütün olması gerekir. Burada birtakım aksaklık mı oldu, nasıl bir durum oldu onu çok anlamış değilim. Oradaki program icra edicilere de bu mesajı vermiş olduk."

Daha sonra fener alayına katılan bazı vatandaşlar İzmir Marşı'nı söyledi.