Büyükelçi Dominick Chilcott, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dedelerinin memleketi Kalfat köyünü ziyaret etti

ÇANKIRI (AA) – İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Zannediyorum bu yıl tamamlandığında Türkiye'ye 3 milyon civarına yakın Britanyalı turist gelmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Britanyalıların sayısı arttıkça bizlerin onları korumaya verdiğimiz önem de aynı oranda artmakta." dedi.

Kente gelen Chilcott, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'ya nezaket ziyaretinde bulunan Chilcott, üniversitenin şeref defterini imzaladı.

Görevi ve kişisel ilgisi nedeniyle farklı şehirleri gezmeyi sevdiğini ifade eden Chilcott, Çankırı'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Dominick Chilcott, Çankırı'nın doğal ve turizm zenginlikleriyle ilgi çekici olduğuna işaret ederek, "Fakat bildiğiniz gibi Çankırı’nın önemli bir özelliği daha var. Çankırı’nın Kalfat köyü, Başbakanımız Boris Johnson’ın baba tarafından dedelerinin memleketi. Açıkçası bu durumda Çankırı’yı ziyaret isteğimi artıran etkenlerden biri oldu." diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi Chilcott, soruları yanıtladı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri değerlendiren Chilcott, Türkiye'nin bütün kategorilerde son derece önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın NATO kapsamında müttefik olduklarını anımsatan Chilcott, "Türkiye NATO ülkeleri arasında en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip ülke ve yine aynı şekilde NATO ülkeleri arasından belki de en istikrarsız bölgede bulunan ülke. Özellikle de düzensiz göçle mücadele, terörle mücadele, ağır organize suçlarla mücadele gibi konularda Birleşik Krallık için Türkiye kadar önem arz eden birkaç ülke var sadece." ifadelerini kullandı.

Chilcott, Türkiye ile İngiltere'nin ticari ve ekonomik ilişkilerini de değerlendirerek, sürekli olarak ilerleyen bir şekilde şehirleşme yaşayan Türkiye'nin, Birleşik Krallık iş dünyasına yatırım yapma konusunda ciddi fırsatlar sunulduğuna dikkati çekti.

Birleşik Krallık'ın, dünyada en büyük ikinci ihracatını Türkiye'ye yaptığını ifade eden Chilcott, şöyle devam etti:

"Ticaretimizde büyük bir artış var. Her iki ülke için de aramızdaki bu ticaret ve yatırım ilişkileri son derece önemli. Brexit sonrasında Britanya için asıl sınav da şu olacak, Avrupa birliğinden çıktığımızda biz gümrük birliğinden de çıkmış olacağız. Bu noktada Türkiye ile aramızda devam ettirmekte olduğumuz bu güzel ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da iyi bir şekilde devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz yasal çerçeveyi oluşturmamız gerekecek."

Birleşik Krallıktan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının sürekli arttığını aktaran Büyükelçi Chilcott, "Zannediyorum bu yıl tamamlandığında Türkiye'ye 3 milyon civarına yakın Britanyalı turist gelmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Britanyalıların sayısı arttıkça bizlerin onları korumaya verdiğimiz önem de aynı oranda artmakta. Bir G20 ekonomisi olarak, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olarak, bir NATO müttefiki olarak ve bölgesinde nüfuzu hızla artan bir aktör olarak, küresel olarak önemini sürekli arttıran Türkiye, Brexit sonrası dünyada Birleşik Krallığın ikili ilişkilerine yatırımda bulunmak isteyeceği en önemli ülkelerden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

– "Vize rejimini ortadan kaldırmanın çok basit bir yolu var"

Bir soru üzerine, İngiltere ile Türkiye arasındaki vize konusuna değinen Dominick Chilcott, ülkeye gelen ziyaretçilerin kurallara karşı tutumlarının, vize uygulamasındaki en önemli kriterleri olduğunu belirtti.

Vize rejiminin kaldırılmasına dair öneride bulunan Chilcott, "Bir ülkeden gelen ziyaretçilerin sayısıyla bu ziyaretçilerin Birleşik Krallık'taki kural ve kanunlara uyması arasındaki oran, orantısız şekilde fazlaysa o ülkelere karşı vize rejimi uygulanmaya devam ediyor. Vize rejimini ortadan kaldırmanın çok basit bir yolu var, vize kurallarına uymak. Eğer Türkiye ile geleceğimizde bu olacaksa o zaman vize rejiminden kurtulabiliriz." diye konuştu.

Büyükelçi Chilcott, buradaki programının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dedelerinin evinin bulunduğu Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne gitti.

Boris Johnson ile akrabalıkları olduğunu belirten vatandaşlar tarafından karşılanan Chilcott, evin bahçesinde sergilenen halk oyunları gösterisini izledi.

Evi gezerek bilgi alan Büyükelçi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'ya yazdığı mektubu kendisine teslim etti.