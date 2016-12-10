Büyükelçi Ökem Tel Avive gitti

Türkiye ve İsrail aralarında 2010’da yaşanan Mavi Marmara krizinin arkasında ilişkilerin normalleşmesine karşın başlatılan incelemeler zarfında geçtiğimiz Kasım ayında İsrail, Ankara’ya büyükelçi olarak Eitan Naeh’i atamış, arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail’e büyükelçi olarak Kemal Ökem’in atandığını açıklamıştı.

6 yıl aradan sonra gelen tahsis kararının gerisinde 12 Aralık’ta göreve başlaması beklenen Kemal Ökem, İsrail’e gitmek üzere ailesiyle birlikte İstanbul Atatürk Havaalanı’na geldi. Havaalanı Vip girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan İsrail Büyükelçisi Kemal Ökem daha sonra Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Tel Aviv’e gitti.

Ökem, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e güven mektubunu sunmasının peşinde 12 Aralık Pazartesi günü göreve başlayacak.