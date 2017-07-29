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Büyükerşen'e saldırı girişimi

– Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’e kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 19:45

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i, kimliği henüz belirlenemeyen kişi darbetmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi’ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, bu sırada bir iş yeri sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın devam ettiği sırada, iş yeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkardıktan sonra Büyükerşen’i darbetmeye çalıştı.

Etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi’ne götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükerşen’in ifadesi doğrultusunda saldırı girişiminde bulunan kişiyi arama çalışması başlattı.

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