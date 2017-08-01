Büyükerşen'e yönelik saldırı
– Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’e saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye gönderildi
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Temmuz’daki saldırı girişiminin zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Mahfuz B, Mustafa Ç, Yunus Emre A, Aydın T. ve Yunus M’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen’i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi’ne götürülmüştü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.