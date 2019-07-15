Büyükkılıç'tan “istifa” iddialarına yalanlama
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "istifa ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Terminal Katlı Kavşağı'nın açılış törenine katılan Büyükkılıç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Belediye Başkanlığından istifa ettiği yönünde haberler çıktığını anımsatan Büyükkılıç, bunların doğru olmadığını ifade etti.
Bunların dedikodu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:
"Biz Kayseri'mize ve bize güvenen insanlara hizmet etmek için çalışırken hiçbir zaman değer vermediğimiz dedikodular çıkıyor. Türk milletinin inancında dedikodu ve gıybet haramdır. Elhamdülillah bizler bu dünyaya ve ahirete inanıyoruz. Hiçbir haber niteliği olmayan dedikoduların yazılması bizi ilgilendirmiyor. Önümüze ve hizmetimize bakıyoruz. Bunların olmaması lazım. Zaten ülkemiz üzerimize oynanan oyunları görüyoruz. Bu ülke insanlarından birisi gibi gözüküp, kendi imkanlarımızı bizlere silah olarak doğrultacak kadar haysiyetsizleşenler var. İnşallah biz birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacak ve hep beraber kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye, hep beraber Kayseri olacağız. Bizim anlayışımız ve yaklaşımız bu. Biz Kayseri sevdalısıyız, Kayseri'mizi seviyoruz."
"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sağlığını ve Büyükşehir Belediyesinin borçlarını gerekçe göstererek istifasını verdiği" şeklindeki dedikodulara üzüldüğünü belirten Büyükkılıç, altından kalkamayacakları hiçbir sorunları olmadığını kaydetti.
İbadet aşkıyla çalıştıklarını dile getiren Büyükkılıç, Allah ömür verdikçe çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Büyükşehir Belediyesinin borcuna ilişkin çıkan bazı haberlerin de doğru olmadığını vurgulayan Memduh Büyükkılıç, "Bizim 2 milyar lira borcumuz yok. 1 milyar 200 milyon liralık, 2035 yılına kadar yapılandırılmış bir borç söz konusu. Döndürülmeyecek bir borç değil. Bu kadar yatırım yapılmışsa, bu rakamlar doğaldır. Rakamları kendileri uyduruyor, kendileri, inanıyor, sonra bu dedikoduları paylaşıyor. Biz borcumuzu günü gününe de ödüyoruz. Çok şükür sağlığımız da yerinde. 'Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye istifamı sunmuşum da o kabul etmemiş.' Buna kargalar bile güler. Hatta, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmüşüm ve 'borcun altından kalkamıyorum, istifamı istiyorum' demişim. Sayın Cumhurbaşkanımız benim yol arkadaşım, dava arkadaşım, siyasi büyüğüm. Beni tanımayan, çalışma gayretimi, kapasitemi bilmeyen birisi değil. Dedikodulara Kayseri'miz adına üzülüyorum." diye konuştu.
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