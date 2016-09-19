Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

KAYSERİ (AA) – Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yönetiminde yapılan toplantıda 81 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Çelik, Gaziler Günü’nün de kutlandığı meclis toplantısında son bir ayda Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Çelik, meclis toplantısında meclis üyelerini bir konuda da bilgilendirerek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına Fuat Soyal’ın atandığını açıkladı. Genel Sekreter Yardımcısı Soyal da meclis toplantısında kısaca kendisini tanıttı.

Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin son bir ayda yapmış olduğu faaliyetler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, 15 Temmuz sonrasındaki sürece ve 27 gün Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden demokrasi nöbetine verdikleri katkıya değindi.

15 Temmuz sonrasındaki süreçte olağanüstü gayretler sarf ettiklerini ifade eden Çelik, “Bu süreçte meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız parti farkı gözetmeksizin vatan, millet, bayrak için mücadele ettiler. Kayseri bu süreçte farkını gösterdi. Herkese bir kez daha teşekkür ederim.” değerlendirmesinde bulundu.

Yol çalışmaları, organik bahçe, 24 saat açık kütüphane, ilçelere yapılan yatırımlar, sosyal ve spor faaliyetleri gibi çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çelik, eski Onay Sineması’nın olduğu binayı Kayseri’nin en modern kütüphanesi yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını belirtti.

Bilim Merkezi, ilçelerdeki kadın gençlik merkezleri ve Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı dört okulun tamamlanarak açılışa hazır hale geldiğini de ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu yatırımlar için Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı toplu açılış töreni yapacaklarını kaydetti.

Çelik’in son bir ayda yapılan çalışmaları özetlemesinin ardından meclis gündemine geçildi. Gündemde yer alan ve ağırlıklı olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen 81 madde görüşülerek karara bağlandı.