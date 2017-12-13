Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Kudüs tepkisi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yoklama ve bir önceki meclis özetinin onaylanmasının ardından söz alan Başkan Kafaoğlu, mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki olarak hazırladıkları ortak açıklamanın okunacağını duyurdu. Kudüs’ün statüsünün değiştirilemeyeceğini ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlal edilemeyeceğini ifade eden Başkan Kafaoğlu “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs özgür değilse dünya özgür değildir” dedi.

Başkan Kafaoğlu’nun konuşmasının ardından hazırlanan ortak açıklama okundu. AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Cankul, CHP Grup Başkan Vekili Dursun Mirza ve MHP adına Yusuf Özenç’in imzalarını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kudüs, üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu’nun yüreğidir. Kudüs, ilk kıblemiz Harem-i Şerif’le birlikte üç semavi dinin kutsal mekânlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliğimizi kazanmış olan bu niteliğiyle dünya esenliğinin göz bebeği bir şehirdir. Kudüs’ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renkleriyle barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede önemlidir. İkinci Dünya Savaşından sonra Kudüs merkezde olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında bir dizi insani, ahlaki, siyasi dram yaşanmıştır. Filistin sorunu dediğimiz ve gerçekte bir insanlık sorunu olan konu, bu yaşayanların bir ürünüdür ve halen tüm barış çabalarıyla birlikte bunları tahrip eden saldırgan politikalar nedeniyle insanlığın gündemindedir. 1947’den bu yana Birleşmiş Milletler kararlarında Kudüs’ün İsrail hakimiyeti altında bulunması kabul edilmemiş, 1967’de İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden sonra ise yine Birleşmiş Milletler İsrail’i Kudüs’ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kaçınmaya çağırmıştır. Keza İsrail’in 1980’deki ilhak kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce kınanmış, bu konuda İsrail Hükümeti’nin almış olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. Bu kararda ayrıca İsrail’deki diplomatik misyonların Kudüs’te bulunmayacağı ifade edilmiştir.

“Yeni insani dramlara sebep olabilir”

İsrail’in bu türden politikalarını özetleyen, ‘Kudüs’ü başkent yapma’ girişimlerine bugüne kadar mesafeli duran Amerika Birleşik Devletleri’nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi asla kabul edilemez. ‘Filistin sorununu çözme, bölgeye barış ve istikrar getirme temelinde uzun yıllardan bu yana ‘arabulucu’ olarak davranan, dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika’nın bugünkü tavrı, bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara sebep olacak bir yaklaşımdır. Halen ‘Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Ortadoğu’da bir dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ile Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve selamete ulaşmasının mümkün olmayacağı unutulmamalıdır. Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında, Türkiye Cumhuriyetini oluşturan 80 milyonun her ferdinin Birleşmiş Milletlerin kararları hilafına, Kudüs’ün tarihi statüsünü değiştirme yönündeki maceracı girişimleri, kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesini Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak dünya kamuoyuna ifade ve ilan ederiz”.

Açıklamanın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan önergeler komisyonlara havale edilirken, komisyonlardan gelen gündemler meclis onayına sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen birleşimde ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları hazır bulundu.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları