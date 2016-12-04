Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kılcadan Başkan Tutala ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ve Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ve Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık’a Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen araştırmalar hakkında akıl alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birlikte yapımı devam eden Büyük Kasaba Konağı ve KOMEK’te incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Kılca ve Başkan Tutal, KOMEK kursiyerlerinin özlem ve taleplerini alarak bu konuda zorunlu çalışmaların yapılacağını kaydetti.