Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek desteği
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, "Kışıma Güneş Ol" kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteğinde bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından "Kışıma Güneş Ol" kampanyası kapsamında Talas Paraşüt İndirme Alanında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kampanya için Spor AŞ'ye teşekkür etti.
Sadece spor yapmadıklarını, bu etkinlikleri çeşitlendirip zenginleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Yeri geliyor kan bağışı yapılıyor, yeri geliyor ağaç dikiliyor, yeri geliyor hayırseverlerimizi harekete geçirmek suretiyle yavrularımızın ihtiyaçları gideriliyor. İşte sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği bu." ifadelerini kullandı.
Kampanyayla 5 bin mont ile 2 bin bot sağlandığını ve bunların 7 bin çocuğa verileceğini kaydeden Büyükkılıç, katkı sağlayan iş adamlarına plaket verdi.
Konuşmaların ardından kampanya kapsamında 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlara çorba ikram edildi.
Etkinliğe, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bazı bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
-
Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı:
-
Başköy’de birlik ve beraberlik gecesi
-
Seramiksan'dan yeni yıla özel yeni seriler
-
Morhipo.com'dan yeni yıla özel her tarza uygun hediye seçenekleri
-
Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar
-
Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek desteği
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.