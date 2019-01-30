BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN VE ÜRETİCİNİN YANINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine yönelik yaptığı desteklerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi, tarımsal üretimin ilçe ve mahallelerde artırılarak sürdürülmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla desteklere devam ettiklerini belirtti. Başkan Altay, “31 ilçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza ek destekler vermeyi sürdürüyoruz. Tarımsal kalkınma, yerel kalkınmanın önemli bir unsuru” dedi.

2018’DE 6 MİLYON LİRALIK DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı destekleri kapsamında 31 ilçedeki çiftçilere 6 milyon lira tutarında; 6 milyon 400 bin adet çilek fidesi, 123 bin 200 adet meyve fidanı, 8 bin 500 adet plastik kovan altığı, 299 takım yüksek sistem bağ aparatı, Cihanbeyli Ağabeyli Mahallesi’nde Süt Toplama Merkezi kazandırılması ve büyükbaş hayvanlar için tırnak kesme makinesi desteği verdi.

BUGÜNE KADAR 31 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki üreticilere toplam 31 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağlarken; çeşitli konularda çiftçilere ve okullardaki öğrencilere de tarımsal eğitimler veriyor.

B.ÜNLÜ