Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında

Konya merkezde ve Yeni Büyükşehir Yasası ile merkeze bağlanan mahalle yollarında Fen İşleri Dairesine bağlı 7 bölge şefliğinde çalışmalar gece boyu devam ederken yollar sürekli açık tutuldu. Kar ve buzlanmaya karşı Konya merkez ve tüm ilçelerde görev yapmak üzere 28 ayrı noktada Acil Müdahale Ekipleri bulunduran Konya Büyükşehir Belediyesi, 24 saat boyunca özellikle kritik alt ve üst geçitler, kavşak noktaları ve rampalar başta olmak üzere sorumluluklarındaki caddelerde solüsyon ve tuzlama çalışması yaptı, yollarda biriken karları temizledi. Konya’da herhangi bir kapalı yol bulunmazken Büyükşehir sorumluluğundaki ilçe ve mahalle yollarında da kar küreme çalışmaları gecenin ardından kar yağışına göre sürdürülüyor.

Büyükşehir Yol Yönetim Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yol Yönetim Merkezinde Türkiye’de ilklerden olan Buzlanma Takip Sistemi de aktif olarak kullanılıyor. Sistem ile şehir merkezindeki bazı noktalardan asfalt sensörleriyle bilgi akışı sağlanarak buzlanmanın önüne geçiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olumsuz kış koşullarının ihbar edilmesi için 444 55 42 numaralı acil çağrı hattını kullanıyor. Bu numaradan 24 saat boyunca Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinin nöbetçi ekiplerine ulaşılabiliyor.