Büyükşehir Konyanın turizm elçisi oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya’da düzenlenen Türkiye-Japonya Geleneksel Misafir Etme Sanatları Programı’nda 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya’nın tanıtımını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya’da turizmin gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi kadar gerçekleştirilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri zarfında geçen hafta İngiltere’de düzenlenen WTM Dünya Turizm Pazarı Fuarı’nda tanıtılan Konya, bu hafta da Japonya’da tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ve Yunus Emre Enstitüsü Tokyo Şube Müdürlüğü koordinesinde Tokyo’da düzenlenen Türkiye-Japonya Geleneksel Ziyafet Sanatları Programı’nda düzenlenen sema programı büyük alkış topladı. Programın açılışında konuşan Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Türkiye ve Japonya arasındaki geleneksel dostluk anlayışına değinerek, kültür ve sanat alanındaki etkileşimin her iki ülke halkına katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Meriç, Hz. Mevlana’nın fikirlerini ve sema programını Japon halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, izleyicilere Konya’nın tarihi ve turistik güzellikleri, Hz. Mevlana’nın hayatı ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan semanın anlamı hakkında data vererek, katılımcıları İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Konya’ya davet etti. Tokyo Geleneksel Japon Tiyatro Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin birincil bölümünde Geleneksel Japon No tiyatrosundan kısa bir örnek sunuldu. Programın ikinci bölümünde sema icra edildi. Program öncesinde Konya standında izleyicilere Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Japonca sema ve Konya tanıtım materyalleri dağıtıldı.