Büyükşehir Meclisi terörü lanetledi

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler, İstanbul’da düzenlenen alçak terör saldırısını kınadı.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grubu yer alan siyasi partiler, İstanbul’da çevik kuvvet polislerini amaç bölge alçak terör saldırısını müşterek bir izah etme ile kınadı. Meclis Başkan Vekili Mithat Büyükalim göre oturumun yönetildiği Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem maddelerine geçmeden önce İstanbul’daki hain saldırı kınandı. Büyükalim, “Bu saldırılar birliğimize, dirliğimize hasar veremez. İnşallah bu olaylar son olur. Meclis olarak saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacaktır”

Mecliste bulunan gruplar namına karşılıklı bir izah etme yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, İstanbul’da gerçekleştirilen hain saldırının aziz Türk Milleti’nin birliğine, bekasına, bütünlüğüne karşın barbar bir terörist hücum olduğunu kaydetti. Mahmut Sami Şahin’in Meclis namına yaptığı açıklamada, “Bu terör saldırısıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristler, bir kez daha insanlık dışı yöntemlerini devreye sokmuşlardır. Hangi terör örgütü olursa olsun bu saldırıyı yapanlar bilsinler fakat, aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak, bilakis daha da güçlenecektir. Terör hiçbir vakit Türkiye’yi teslim alamayacak, aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira, kadim bir geçmişe sahip bu asil millet, şanlı tarihi baştan başa önüne meydana çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, karşılıklı düşünce ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir” diye konuştu.

“Milletimizin zinde iradesi terörü değil edecektir”

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şanlı tarihimizden aldığımız bu baskı ile terör saldırıları karşısında ahali olarak topyekûn uğraş edeceğimizden ve birbirimize daha da kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en hoş yanıt kardeşliğimizi güçlendirmektir. Daha önce PKK; DHKPC, FETÖ ve öteki terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı terör eylemleri karşısında halk müziği olarak nasıl tepede olan durduysak, nasıl terörün amacını nafile çıkarttıysak, tekrar aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte tekrar tekrar canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden PKK ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin, milletimizin bu güçlü iradesi karşısında değil olacağı aşikardır. İnsanlık dışı teröristler yenilecek, asil Türk Milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya değil olacaklar ya da adalete hesap vereceklerdir. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine yapılan FETÖ girişiminde ortaya koyduğumuz ulusal şuuru bu terör saldırılarında da gösterdiğimizi aziz milletimizin dikkatlerine sunuyoruz. Bu hain saldırıyı Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak da lanetle kınıyoruz. Aziz milletimizin huzuru için verdiği mücadelede emniyet güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bu terör saldırısı neticesinde şehit olan bütün polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyor, Türk halkının başı sağ olsun diyoruz.”