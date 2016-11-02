Büyükşehir vatandaşları uyardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadar yapılan açıklamada, “Kocaeli genelinde vatandaşların evlerine gitgide artarak, kendilerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sıhhat memuru olarak tanıtan bir takım kişilerin, para karşılığında afiyet hizmeti saptamak istedikleri öğrenilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin evlere gidip, para karşılığı sıhhat hizmeti veren personeli bulunmamaktadır. Vatandaşların bu kişilere şeref etmemesi ve böyle bir durumda emniyet güçlerine ihbarda bulunması önemle duyurulur” ifadelerini kullandı.

İsmail Gündüz