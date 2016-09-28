Büyükşehirden 31 İlçeye Eğitim Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılından beri ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan şehit ve gazi çocukları, öksüz, babasız, engelli, anne-babası resmen öbür öğrencilere karşın yaptığı eğitim yardımı bu yıl da devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında da 31 ilçede ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan şehit ve gazi çocukları ile yetim, babasız, engelli, anne-babası resmen farklı olan öğrencilere eğitim yardımlarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 600 bine yakın öğrencisiyle eğitim şehri olan Konya’da öğrencilerin defalarca yanında olduklarını belirterek, eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. 2004 yılından bu yanlamasına öğrencilere eğitim yardımlarını sürdürdüklerini bildiren Başkan Akyürek, bugüne dek 77 bin 42 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini desteklediklerini dile getirdi. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Konya merkez ve ilçelerde 15 bin 864 öğrenciye eğitim yardımı yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Yeni Büyükşehir Yasası ile hizmet alanımıza giren 31 ilçemize de eğitim yardımlarımızı yaygınlaştırdık. Yardımlarımızdan Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmi olarak ayrı, TEOG sınavına göre Türkiye genelinde yüzde 0,1’lik dilime giren öğrenciler yararlanıyor. Eğitim yardımlarımızın yanı sıra başta insanlar üniversitesi haline gelen KOMEK’ler edinmek üzere Medeniyet Okulu, Değerler Eğitimi, Bilgehaneler, Vakıf İnsan Projesi gibi projelerle eğitime tekrar tekrar ağırlık verdik. Bundan sonradan da eğitime yönelik çalışmalarımız ve destekler devam edecek” dedi.

Detaylar www.konya.bel.tr adresinde

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim yardımı alacak öğrencilerden başvuru için; öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci ve veli nüfus cüzdanı fotokopisi ile durumlarını belirten diğer belgeler istek ediliyor. Başvurusunu internet üzerinden yapacak Karatay, Selçuklu, Meram ilçelerinde ikamet eden öğrenciler evraklarını 21 Ekim’e dek KOMEK Alaaddin Kurs Merkezi’ndeki Eğitim Takviye Bürosu’na (Alaaddin Tramvay Durağı Karşısı), diğer ilçelerde ikamet eden öğrenciler ise mektep müdürlüklerine verecek. Daha önceki dönemlerde eğitim yardımı bölge öğrencilerin bu dönem de alabilmeleri için 21 Ekim’e değin www.konya.bel.tr adresinden bilgilerini güncelleyip öğrenci belgelerini ilgili yerlere teslim etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.