Büyükşehirden 31 ilçeyi kapsayan yeni kent bilgi sistemi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek projeleri arasında yer alan Kent Data Sistemi uygulamasını teknolojik gelişmeler doğrultusunda tekrar yapılandırarak, Yeni Şehir Halkı Veri Sistemini hizmetine sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılında aktif olarak hizmet vermeye başlayan Şehir Veri Sistemini baştan yapılandırarak, bu kapsamdaki hizmetlerine Yeni Şehir Bilgi Sistemi ile devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’ye misal olan Kent Bilgi Sistemini 6360 sayılı kanun ile genişleyen hizmet sınırları zarfında kesintisiz olarak hizmet verebilmek nedeniyle yenilediklerini belirterek, Yeni Kent Bilgi Sistemi uygulamasının gelişmiş arayüzü ile halkın kullanımına açıldığını kaydetti. Şehir Halkı Veri Sisteminin ülkemizde öne meydana çıkan sistemler arasında yer aldığını açıklayan Başkan Akyürek, “6360 sayılı kanun ile birlikte 41 bin 50 kilometrekarelik yeni yetki sahamızda bin 197 semt, 45 bin 319 cadde, 137 bin 190 sokak, 468 bin 616 bina ve 2 milyon 397 bin 600 parsellin bulunduğu alana hizmet etmekteyiz. Yaklaşık 20 kat oranında büyüyen hizmet sahamız şu an itibariyle 110 ülkenin kara topraklarından daha büyük alanda şehrimizin envanterlerini Şehir Veri Sistemimiz ile biliyor ve yönetiyoruz” dedi.

Yeni sistem ile merkez ve tüm ilçe ofislerinde çağdaş teknolojik altyapılar ile hizmet verildiğini gösteren Başkan Akyürek, “Yeni yapılanmada vatandaşların Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik doğrultusunda düzenlenen yeni adreslerinin haritadaki konumlarını alabildikleri gibi, ilçe ofisleri ile yeni adreslerini belgeletme imkânına da kavuşmuşlardır. Farklı kurum ve kuruluşta yer alan bin 120 Kent Bilgi Sistemi kullanıcısı da kendilerine kurumsal olarak tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleri ile Yeni Şehir Halkı Data Sistemini faydalanma imkanına sahiptir. Şehrin dijital hafızası özelliğinde bulunan Yeni Şehir Halkı Data Sistemi sayesinde ada-parsel sorgu, konum alma, adres sorgu, inşa ruhsatı sorgu, jeolojik önlemli bölge bilgisi alma, en yakın hizmet noktaları, aktüel harita ve tarihsel hava fotoğrafları hizmetleri yayına girerken, birçok yeni özellikleri ile sistemi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimizi gösterir yerli, ulusal, aktüel ve sürekliliği olan harita yapısı vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur” diye konuştu.

Vatandaşa birçok hizmet sağlıyor

Konya Şehir Data Sistemi; Sosyal Doku Projesi zarfında sosyal yardımlardan, AYKOMEBİS zarfında altyapılar koordinasyon hizmetlerine, Milli Adres Bilgi Tabanı güncelleme hizmetlerinden, adres levhalama ve cadde-sokak levhalama hizmetlerine, Mezarlık Veri Sistemi altlığından, yapı-iskân ruhsatlarının toplu raporlanması hizmetine, 2 ve 3 Boyutlu Şehir Rehberi hizmetinden, harita tasarım hizmetlerine, mülkiyet haritalama hizmetlerinden nüfus, sosyo-hesaplı haritalama hizmetleri ve mekânsal yer seçimi hizmetlerine dek şehri idari açıdan ilgilendiren birçok konuda halka ve yöneticilere hizmet veriyor. Vatandaşlar, kullanıcılar ve yöneticiler mekânsal anlamda şehre ait nüfus, sahiplik, inşa, sosyo-idareli şart, adres gibi çoğu bilgiye güncel harita altlığı ile dijital ortamda 7 gün 24 saat ulaşma imkânına sahip. Yeni Şehir Veri Sistemi’ne kbs.konya.bel.tr ve kentrehberi.konya.bel.tr web sitelerinden masaüstü ve mobil olarak ulaşılıp sorgu yapılabiliyor.