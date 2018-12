BÜYÜKŞEHİR’DEN AKYOKUŞ’A DEV TÜRK BAYRAĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyokuş Tepesi’ne 42 metre yüksekliği olan direğe 120 metrekarelik dev Türk Bayrağı dikildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin her yerinden görülebilecek bir bayrağın Konya’nın büyük bir arzusu olduğunu belirterek, gelen bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini söyledi.

Şehrin en hâkim tepelerinden olan Akyokuş’un zirvesine 42 metre yüksekliğinde bayrak direği yapan Büyükşehir Belediyesi, direğe ise 10 metreye 12 metre büyüklüğünde 120 metrekarelik bayrak astı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin her yerinden görülebilecek bir bayrağın Konya’nın büyük bir arzusu olduğunu hatırlatarak, gelen bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini söyledi.

DALGALANAN ŞANLI BAYRAĞIMIZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR

Başkan Altay, “Bağımsızlığımızın en temel göstergesi ve aziz şehitlerimizin mukaddes hatırası olan al bayrağımıza olan sevgimizi göstermenin yanı sıra milletimizin al bayrağımıza olan sevgisine katkı sağlamayı arzu ettik. Konyalı hemşehrilerimizin hem ziyaretlerimizde hem de sosyal medya üzerinden böyle yoğun bir talebi vardı. Böylece Akyokuş’un zirvesine al bayrağımızı dalgalandırmış olduk. Dalgalanan şanlı bayrağımızdır ve bağımsızlığımızın en temel göstergesidir. Her zaman en zirvede olmayı hak eden şanlı bayrağımızın bizlere her daim Çanakkale’yi, İstiklal Savaşı’nı, tarihimizi ve yüz binlerce aziz şehidimizi hatırlatmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.D.DOĞAN