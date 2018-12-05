Parçalı bulutlu
  • EURO 6.11
  • DOLAR 5.39
SON DAKİKA

BÜYÜKŞEHİR’DEN AKYOKUŞ’A DEV TÜRK BAYRAĞI

Konya Haber - 5 Aralık 2018 08:51 A A

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyokuş Tepesi’ne 42 metre yüksekliği olan direğe 120 metrekarelik dev Türk Bayrağı dikildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin her yerinden görülebilecek bir bayrağın Konya’nın büyük bir arzusu olduğunu belirterek, gelen bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Akyokuş Tepesine dev bir Türk Bayrağı dikildi.
Şehrin en hâkim tepelerinden olan Akyokuş’un zirvesine 42 metre yüksekliğinde bayrak direği yapan Büyükşehir Belediyesi, direğe ise 10 metreye 12 metre büyüklüğünde 120 metrekarelik bayrak astı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin her yerinden görülebilecek bir bayrağın Konya’nın büyük bir arzusu olduğunu hatırlatarak, gelen bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini söyledi.
DALGALANAN ŞANLI BAYRAĞIMIZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR
Başkan Altay, “Bağımsızlığımızın en temel göstergesi ve aziz şehitlerimizin mukaddes hatırası olan al bayrağımıza olan sevgimizi göstermenin yanı sıra milletimizin al bayrağımıza olan sevgisine katkı sağlamayı arzu ettik. Konyalı hemşehrilerimizin hem ziyaretlerimizde hem de sosyal medya üzerinden böyle yoğun bir talebi vardı. Böylece Akyokuş’un zirvesine al bayrağımızı dalgalandırmış olduk. Dalgalanan şanlı bayrağımızdır ve bağımsızlığımızın en temel göstergesidir. Her zaman en zirvede olmayı hak eden şanlı bayrağımızın bizlere her daim Çanakkale’yi, İstiklal Savaşı’nı, tarihimizi ve yüz binlerce aziz şehidimizi hatırlatmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.D.DOĞAN

Konya Haber - 08:51 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

EN ÇOK OKUNANLAR

  • 01
    ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
    Çumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
  • 02
    Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:
    KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
  • 03
    Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
    İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
  • 04
    Spor Toto Süper Lig
    Spor Toto Süper Lig’in 22.
  • 05
    İlk yardım eğitimi neleri kapsar
    Kazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]