BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİYE 3.5 YILDA 25 MİLYON LİRALIK FİDAN VE FİDE DESTEĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki çiftçilere 25 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteğinde bulundu.

Büyükşehir’den çiftçiye 3.5 yılda 25 milyon liralık fidan ve fide desteği

Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteklerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya genelinde on binlerce çiftçiye katkı sağladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için desteklerin devam ettiğini belirterek, “31 ilçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza ek destekler veriyoruz. İmkânlarımız arttıkça bu yatırımlarımız artarak devam edecek. Çünkü tarımsal kalkınma, yerel kalkınmanın önemli bir unsuru” dedi.

2017’DE 5 MİLYON 118 BİN LİRALIK DESTEK

“Üretmek Sizden Destek Büyükşehir’den” sloganıyla tarımsal desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı destekleri kapsamında 31 ilçedeki çiftçilere 5 milyon 118 bin lira tutarında; elma, kiraz, vişne, zeytin fidanı, asma, böğürtlen, ahududu, gojiberry, çilek, lavanta fidesi, malç naylonu, 310 takım yüksek sistem bağ aparatı, 110 adet arılı kovan, 40 adet üzüm sıkma makinesi, 31 adet, tohum eleme makinesi, 2 adet süt soğutma tankı ile mantar çadırı ve silaj balya paketleme makinesi desteği verdi.

BUGÜNE KADAR 25 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki üreticilere toplam 25 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağlarken; çeşitli konularda eğitim verdiği çiftçi sayısı da 74 bin 82’ye ulaştı. Büyükşehir, bu süreçte 10 bin 693 ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisine de “Çevreci Nesiller Toplumla Yeşeriyor” projesi kapsamında eğitim verdi.