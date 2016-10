Büyükşehirden Çumraya 300 bin metrekarelik fidanlık

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir halkı merkezi ve ilçelerde düzenlediği yeşil alanların bitkisini Çumra Fidanlığında yetiştirecek. Toplam 300 bin metrekarelik alanda 31 bin metrekare piknik alanı ile meyve üretiminin yanı sıra ender bulunan süsleme bitkileri ve ağaç fidanları da yetiştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi süsleme bitkilerini kendisi üretecek. Konya merkeze en yakın ilçelerden Çumra’da kurulan fidanlıkta, meyve ve nadir bulunan süsleme bitkileri ile farklı alanlara yönlendirilmiş fidan türleri yetiştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, lider büyük kasaba Konya’nın yatırımlarla büyürken, şehir estetiğinin de her geçen gün geliştiğini söyledi. Konya’nın 31 ilçesiyle birlikte yaşanabilir bir kent olması için her türlü yatırımı yaptıklarını dile getiren Başkan Akyürek, “Bunun için imardan parklara, alt inşa yatırımlarından yol yapımına, daha alçak ve üst geçitlerden tarihi eserlerin korunması ve restorasyonuna, su ve kanalizasyondan yeşil bölge ve peyzaj çalışmalarına dek her türlü yatırımı yapmaya çaba ediyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek, bilhassa şehrin vitrini konumundaki antre ve çıkış yollarını görsel açıdan zenginleştirmek amacıyla peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bu kapsamda parklarımızı, esas arterler ve ara caddelerdeki refüjleri, çocuk oyun alanlarını, meydanlarımızın yeşil dokusunu gözetmek ve artmak için çalışıyoruz. Bu amaçla Çumra’da kurduğumuz fidanlığımızda kendi süsleme bitkilerimizi ve meyve ağaçlarımızı yetiştirmeye başlıyoruz. Bu çalışma bütçemize katkı maddesi sağlayacağı gibi istediğimiz bitkiyi de dışında bağımlı olmadan yetiştirebileceğiz” dedi.

Toplam 300 bin metrekare

İçinde 31 bin metrekare piknik alanı da yer alan toplam 300 bin metrekarelik Çumra Fidanlığında meyve imal bahçelerinde bodur ve sözde bodur elma, şeftali, erik ve nektarin ile kırmızı yapraklı akçaağaç, alacalı yapraklı akçaağaç, süs eriği, mavi ladin, leylandi, mavi servi, spiral servi, ponpon servi, tek top servi, primidal servi, süs elması, meşe odunu türleri, kırmızı yapraklı erguvan, kırmızı yapraklı bulut ağacı, alıç türleri, mabet ağacı, amerikan sığlası, iğde üretilecek. İçerisinde sera alanı, bitki depolama ve bakım alanı, bitki saksılama ve yükleme alanı, makine ekipman deposu, otopark ve bitki sergileme alanı yer alan fidanlığın imal planında ise, yurt dışından satın gücenmek zorunda kalınan ya da gereklilik olduğunda ender yer alan bitki türlerinin yerli ortamda ve iklimde üretilerek, yeşil alanlarda kullanılması ve peyzaj düzenleme çalışmalarında daha seri kullanılmaları ve adaptasyonu yer alıyor.