Büyükşehirden Doğanhisara prestijli caddeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Doğanhisar’daki prestij caddeleri tamamlayarak halkın hizmetine sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde gerçekleştirdiği esas sokak yatırımları zarfında Doğanhisar’daki çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kent merkezindeki standardı ilçelere taşımak için yatırımları sürdürdüklerini belirterek, 28 ilçe merkezinde asıl sokak düzenleme çalışmaları yaptıklarını, Doğanhisar’da 2 caddeyi tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi. İlçelerin merkezle birlikte topyekun kalkınması için altyapılar, belli başlı cadde, kent ve mahalle konakları, parklar, mahalle yolları gibi yatırımlara tartma verdiklerini kaydeden Başkan Akyürek, “İlçe merkezlerindeki prestij sokak çalışmalarında altyapısı, asfaltı, kaldırımı, refüjü, bisiklet yolları ile misal caddelere hayata geçiriyoruz. Doğanhisar ilçemizde de takriben 3 kilometre uzunluğunda 2 caddeyi misal hale getirdik. Uğurlu olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğanhisar ilçesine yaptığı prestij cadde düzenlemeleri 5 milyon 750 bin liraya mülk olurken, 2 sokak için 13 bin ton asfalt kullanıldı.