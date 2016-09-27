Büyükşehirden Hadime 3,5 milyonluk prestij cadde

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ilçe merkezinde gerçekleştirdiği prestij sokak düzenlemelerine 3,5 milyon lira harcadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelere prestij sokak kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yasa öncesi ilçelere yaptığı ziyaretlerde verdiği her ilçede mutlaka prestij cadde düzenlemeleri yapma sözünü yerine getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hadim’de 3 ana caddede gerçekleştirilen düzenlemelerin ilçeye değerinde kattığını söyledi. Konya merkezdeki standardın ilçelerde de yakalanması amacıyla yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, Hadim İlçesi’nde Alanya, Hadimi ve Atatürk caddelerinin asfaltı, andezit kaplama kaldırımı, refüjü ile örnek ışık halkası geldiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi göre Hadim’in Alanya Caddesi, Hadimi Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde yapılan 2,5 kilometrelik asıl cadde düzenlemesi 3 milyon 550 bin liraya mülk oldu.