Büyükşehirden ipekböcekçiliğine destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiriciliğinde Konya’nın da yer alabilmesi ve üreticilerin ekonomilerine katkı maddesi sağlanması nedeniyle başlattığı proje zarfında üreticileri ücretsiz dut ağacı fidanı ile destekliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “İpekböcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi” zarfında eğitim verdiği çiftçileri dut ağacı fidanı ile destekleniyor. Konya’nın farklı bölgelerinde uygulanacak “İpekböcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi” ile çiftçilere ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ve kazanç kaynakları ile ilgili eğitim seminerleri veren Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, eğitimlerin peşinde ipekböceği yetiştiriciliğine başlama kararı alan 9 ilçenin 12 mahallesindeki çiftçilere destek veriyor. Tarımsal destekleme ve tarımın geliştirilmesi kapsamında 4 sene yürütülecek proje kapsamında 2016 yılı için 4 bin 300 dut ağacı fidanının ücretsiz dağıtılırken, bu sayı proje sonuna kadar 19 bine ulaşacak.

Fidanlar Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde üreticiye ücretsiz olarak ulaştırılırken kendi bölgelerinde dikimi sağlanacak.