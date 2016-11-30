Büyükşehirden Konya turizminin tanıtımına katkı sağlıyoruz

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya etkinlikleri zarfında 2. Tur Operatörleri Toplantısı’na konut sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Tanıtma ve Eğitim Vakfı (KOTEV) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliği ile düzenlenen programa Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’deri gelen tanıdık olmayan tur operatörleri katılarak 2 gün süresince Konya’yı ve turizmi konuştu. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkileri Daire Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi, KOTEV, THY, Konya Skal ve TÜRSAB yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Konya’nın turizm altyapısı, fırsatları, daha fazla turist sürüklemek için nelerin yapılması gerektiği konuşuldu. Tanıdık Olmayan tur operatörleri de Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğini, bilhassa Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’ya olan ilgi ve talebin artacağına inandıklarını dile getirdiler.

Toplantılar kapsamında misafirlere ilk gün Akşehir Nasreddin Öğretmen Türbesi, Gülmece Parkı, Taş Medrese, Tarihi Akşehir Sokağı, Etnografya Müzesi, Yüce Cami, Hıdırlık Tepesi ve Panoramik Akşehir turu yaptırılırken; ikinci gün Çatalhöyük, Mevlana Müzesi, panoramik büyük kasaba turu, Sille, Kelebekler Vadisi gezdirildi. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği program ile şehrin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

(İHA-FM-Y)