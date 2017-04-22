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Büyükşehirden “Konyada Bahar” isimli ödüllü fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da yaşanan bahar güzelliğini ortaya çıkarmak amacıyla Konya’da Bahar isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:26

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da yaşanan bahar güzelliğini ortaya çıkarmak amacıyla Konya’da Bahar isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Bahar ayları ile birlikte tarihi mekanları, yeşil alanları, kent girişleri, refüjleri, kent merkezi ve tüm mahallelerinde rengarenk bir görüntüye bürünen Konya’da düzenlenen müsabaka ile şehrin ve insanının ilkbahar coşkusunun yansıtılması hedefleniyor. Amatör veya profesyonel herkese açık olacak “Konya’da Bahar” isimli ödüllü fotoğraf yarışmasına her yarışmacı azami 4 fotoğraf ile başvurabilecek. Daha önce veya bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almış fotoğrafların gönderilemeyeceği yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, http://konyadabahar.konya.bel.tr adresine çevrimiçi yüklenecek. Alanında bilirkişi akademisyen ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 5 şahsiyet jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye gider eser sahipleri, 18 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira ödül verilirken; mansiyon ödülleri 500, sergileme ödülleri 100 lira olacak. 15 Mayıs Salı akşamına kadar başvuruların alınacağı yarışmanın şartnamesine ve konuyla ilgili detaylı bilgiye http://konyadabahar.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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