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Büyükşehirden lodos uyarısı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için soba ve doğalgaz kombilerinin yakılmamasını istedi.

08 Kasım 2016 Salı, 12:46
buyuksehirden-lodos-uyarisi

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Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için soba ve doğalgaz kombilerinin yakılmamasını istedi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kontrollerini sürdürürken, BursaRay’da da kataner hattının üstüne düşebilecek afiş ve pankartlar ile aydınlatma direklerine asılı bayrak ve flamalar toplatıldı. Lodosun fazla dinç olduğu bölgelerdeki eski herif engelli asansörlerinin ise, kapılarının kendiliğinden açılıp lodosta güvenli olmayan bir şart talep etmemesi için servis dışı bırakıldığı kaydedildi. BUDO ve deniz uçağı ile helitaksi seferlerinin şiddetli lodos boyunca iptal edildiği ve seferlerle ilgili olarak da yolculara www.burulas.com.tr ile budo.burulas.com.tr sitelerinden ahenkli olarak veri verildiği belirtildi. 

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