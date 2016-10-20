Büyükşehirden muhtarlara “Muhtarlar Günü” hediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Konya Muhtarlar Derneği’ne tayin ettiği binanın açılışını gerçekleştirdi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı yanına bulunan Konya Evleri’nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Konya Muhtarlar Derneği’ne atama ettikleri binayı açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte muhtarlarla belediye başkanlarının aracısız benzer ayla geldiğini söyledi.

“Yeni bir işlem başlatıyoruz”

Konya merkezde yeni bir süreci başlattıklarını gösteren Başkan Akyürek, “Konya merkez muhtarlarımızla, Karatay’dan başlayarak ayrı ayrı bir araya gelip belediye ekipleriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde takriben 600 milyon liralık yatırım yaptık. Örneğin 174 belediyeden mahalleye dönen beldenin tamamının eksikse kanalizasyon ve suyunu ihale ettik. Onların standardı yükselmiş oluyor. Büyükşehir sorumluluğundaki mahalle yollarının yarısını bitirmek üzereyiz. Kasıt 2017 yılında son vermek, sonradan ilçelerimizin sorumluluğundaki alanlara girmek” dedi.

“Ülkemizin güçlenmesine katkı maddesi verelim”

Konya’yı bir huzur şehri olarak birlik ve beraberlik içinde yönetmek gerektiğinin altını çizen Başkan Akyürek, şöyle devam etti: “Konya’mızın bundan sonraki süreçte Türkiye’ye daha kuvvetli model olarak yoluna devam etmesi gerekli. Türkiye’nin bugünkü konjonktüründe, dünya gündeminde en önemli ihtiyacı olan şey birlik ve beraberlik. Dört bir taraftan saldırıya uğruyoruz. Türkiye’nin yükselişini önlemek için süper güçler, şer güçler, doğru dışarıdan onlarla ittifak edenler, Türkiye’nin paçasına yapışmış Türkiye’yi aşağıya çekmeye çalışıyor. Onun için kişiye özel, nefsi, hissi, bölgesel meseleleri bir tarafa bırakarak, Konya’nın, ülkemizin güçlenmesine katkı verelim. Muhtarlar dernek binamızın uğurlu olmasını temenni ediyor, muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Böyle bir bina başka yerde değil”

İç Anadolu Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Konya Muhtarlar Dernek Başkanı Celal Duran, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in göreve geldiği günden bu tarafa daima muhtarlarla işbirliği içinde çalıştığını söyleyerek, Büyükşehir’in hayata geçirdiği Muhtarlık Data Sistemi’nin (MUBİS) muhtarların mahallelerinde verdiği hizmeti kolaylaştırıp muhtarları güçlendirdiğini söyledi. Konya Muhtarlar Derneği’ne atama edilen bina için Başkan Akyürek’e teşekkür eden Duran, “Böyle bir yapı ne konfederasyonda, ne federasyonlarda ne muhtarlar derneklerinde var. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin talimatıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak duyuru edildiğini hatırlatarak, muhtarların gününü tebrik etti. Muhtarların keza seçilmiş halk müziği, hem de devleti temsil görevi olan, devletin alanındaki en uçtaki hücreleri olduğunu belirten Canbolat, “Muhtarlar Günü vesilesiyle bu evi atama eden Büyükşehir Meclisimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız bunun kıymetini bileceklerdir” dedi.

Konuşmaların arkasında açılışı gerçekleştiren protokol mensupları her zaman birlikte binayı incelediler. Programa, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Selçuklu, Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği başkanları ile fazla sayıda muhtar katıldı. Muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü programı dahilinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret ederken bütün muhtarlara Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde Konya pilavı ikram edildi.