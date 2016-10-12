Büyükşehirden Seydişehire Şehir Konağı

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yapımını sürdürdüğü büyük kasaba konaklarına bir yenisini de Seydişehir’de ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerde şehir halkı konağı yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe merkezleri ile ast mahallelerde yatırımların birer birer tamamlandığını belirterek, ilçelerdeki yaşam standardını artıracak büyük kasaba konaklarının da halkın hizmetine sunulduğunu ifade etti.

“Laf verdik, yapıyoruz”

Yeni Büyükşehir Yasası öncesi ilçelere yaptıkları ziyaretlerde özellikle hanımlardan, eski adıyla Hanımlar Lokali, yeni adıyla Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) yapılması konusunda yoğun talep aldıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, bu kapsamda hayata geçirilen şehir halkı konaklarının ASEM ve mesleki eğitim merkezi olarak hizmet verdiğini vurguladı. Konya merkezdeki standardın ilçelerde olması için yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, “İlçelerimizin daha çağdaş, daha yaşanabilir bir ülkü gelmesi için altyapı yatırımlarına ilave olarak prestij cadde yatırımları, mahalle yolları, şehir halkı ve mahalle parkları, şehir halkı konakları yapıyoruz. Bu kapsamda Ereğli Büyük Kasaba Konağı’nı ASEM olarak hizmete sunduk. Tamamlanan Ilgın, Akşehir ve Cihanbeyli Şehir Konakları için önümüzdeki günlerde açılış programları yapacağız. Bunların dışarıda Seydişehir ile birlikte 9 ilçede daha şehir halkı konağı yapımı da devam ediyor” dedi.

Seydişehir İlçesi’ndeki şehir konağı yapımının son aşamaya geldiğini vurgulayan Başkan Akyürek, yatırımın yüzme havuzu, spor salonu, meslek edindirme kurs alanları ve çok amaçlı salonları ile ilçeye layık katacağını açıklama etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Seydişehir Şehir Halkı konağı, 2 milyon 800 bin liraya mülk olacak.