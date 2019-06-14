Büyükşehir'den sığınmacılara mesleki eğitim kursu
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde kurulan "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"nde sığınmacılara mesleki eğitim kursları veriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü uyum projesi kapsamında hayata geçirilen kurslarla, Ankara'da yaşayan geçici koruma sahibi Suriyeliler ile uluslararası koruma sahibi statüsündeki diğer yabancıların toplumla uyumunun sağlanması ile ucuz iş gücü ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi hedefleniyor.
Türkçe dil eğitimi ile başlayan kursların ardından mülteci kursiyerler, "Halk Eğitim Merkezi"ndeki aşçılık, pastacılık, tekstil, grafik tasarım, Java, CNC ve Hidrolik Pnömatik kurslarına katılıyor. Kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor.
İlerleyen günlerde resmi açılışı yapılacak "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"nde, 2019 sonuna kadar yaklaşık 600 kursiyere eğitim verilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında uyum sürecini daha fazla güçlendirmek için kişilere psiko-sosyal destek de veriliyor. Bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerle ve kreş imkanıyla da mültecilerin uyum süreci destekleniyor.
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