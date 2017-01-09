Büyükşehirden sokak hayvanlarına bakım hizmeti

– Ankara Büyükşehir Belediyesince, sokak hayvanlarının sağlık hizmetleri ve barınma süreçlerindeki gıda ihtiyaçları için geçen yıl 5 milyon lira harcandı

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, sokak hayvanlarının muayene, tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri ile barınma süreçlerindeki gıda ihtiyaçları için 2016’da yaklaşık 5 milyon liralık harcama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla geçen yıl da sokak hayvanlarına sahip çıkılarak, muayene ve tedavileri, kısırlaştırma, aşılama işlemleri yapılan hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinde sokak hayvanlarına verilen sağlık, barınma ve bakım hizmetleri için yıllık 2 milyon 900 bin liralık hizmet alımı gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarına ayrılan 1 milyon 400 bin liralık bütçede, çorbalık tavuk, ekmek, mama ve konserve alımının yer aldığı gıda harcamaları yapıldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen, sokak hayvanlarının maruz kaldığı yaralanma vakalarına acil müdahale programı için yıllık 250 bin bütçe kullanılırken, başta kafes alımı ve benzeri harcamalarla birlikte sokak hayvanlarına yapılan yıllık harcama toplam 5 milyon liraya yaklaştı.

– 3 merkezde, 133 bin 355 sağlık işlemi

Kurtuluş Parkı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve Sincan ile Gölbaşı’ndaki rehabilitasyon merkezlerinde hayata geçirilen 133 bin 355 sağlık hizmetiyle hayvanların sağlıklı şekilde insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeden yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.

Bu hizmetler kapsamında 5 bin 673 kısırlaştırma işlemi, 78 bin 378 enjeksiyon, 4 bin 780 aşılama, 6 bin 50 iç ve dış paraziter ilaç müdahelesi, 4 bin 117 röntgen, USG ve endoskopi işlemi, 28 bin 836 pansuman, göz ve kulak muayenesi yapıldı.

Ayrıca tedavi, aşı ve operasyon yapılan 5 bin 521 sokak hayvanına, bu işlemlerle ilgili bilgilerin yüklendiği mikroçip ve kulak küpesi takıldı.