Büyükşehirden, sokak hayvanlarına yem desteği

Sokak hayvanlarına yaşamlarını sürdürebilmesi için her türlü önlemi alan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalkmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için de gıda desteği programı başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Baytar Şube Müdürlüğü’nce “Cadde Hayvanlarına Yiyecek Desteği Programı” dahilinde, Çankaya Yakupabdal Mahallesi, Keçiören Ovacık, Bağlum, Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut’ta cadde hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı alanlara kuru yiyecek maddesi bırakıldı.

Afiyet İşleri Dairesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nce kış aylarında cadde hayvanlarına gıda desteği programını sürdürmek nedeniyle 4 şahsiyet bir takım kurduklarını bildiren yetkililer, kar yağışının başlamasının ardındaki 350 kilogram kuru mama,10 ton ekmek,15 ton tavuk ve değişik tür et ve et ürünü yiyeceklerden oluşan gıda maddelerinin, cadde hayvanlarının yaşam alanına bırakılacağını kaydettiler.

Yetkililer, yiyecek desteği programının, hayvanseverlerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte uygulandığını ve kış ayları her tarafında ihtiyaç doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini Ifade ettiler.

Yetkililer, araç sürücülerini de uyararak, soğuk havalarda araç altlarına veya motor aralarına sığınan sokak hayvanlarına aleyhinde itinalı olmalarını istediler.